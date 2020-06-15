Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 33 kişiden 2'si tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 8-14 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 77,59 gram esrar, 7,49 gram metamfetamin, 900 paket gümrük kaçağı tütün, 230 paket sigara, 70 cep telefonu, sahte 6 bin lira ve sahte 3 bin 700 dolar ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlıdan 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 31 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.