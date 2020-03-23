Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 39 kişi yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 39 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 16- 22 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 tabanca, 65 fişek, 322 gram esrar, 93 gram metamfetamin, 231 gram eroin, 500 cep telefonu, 86 bin 165 Türk lirası, 2 bin 400 dolar, 86 Cumhuriyet altını ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 67 kişiden 39'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.