Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Şırnak'ta güvenlik güçlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı, System.String[]

Şırnak'ta güvenlik güçlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından olan kaçakçılık ile ilgili mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda il genelinde 10-16 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 70,13 gram metamfetamin, 3,8 gram esrar, 0,73 gram eroin, 3 litre alkollü içecek, 7 kilogram tütün, 110 bin 915 paket bandrolsüz sigara, 900 paket elektronik sigara likiti, 15 paket sigara filtresi, 8 kilogram kaçak çay, 695 fotoğraf makinesi şarj cihazı, 67 çift ayakkabı, 33 cep telefonu, 12 cep telefonu aksesuarı, 720 gözlük, 10 kol saati, 45 metre muhtelif giyim eşyası ile 2 bin 365 muhtelif süs eşyası ele geçirildi.

Operasyonlarda, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında biri terör, 13'ü kaçakçılık, 26'sı asayiş suçundan olmak üzere 40 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 8'i sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı, 32 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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