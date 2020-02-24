Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı, System.String[]

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından olan kaçakçılık ile ilgili mücadele çalışmaları sürüyor.


Bu kapsamda il genelinde 17-23 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 37,13 gram metamfetamin, 2,29 gram esrar, 4,94 gram eroin, 2 tabanca, 6 kilogram tütün, 12 bin 960 paket bandrolsüz sigara, 27 kilogram alkollü içecek,15 paket sigara filtresi, 8 kilogram kaçak çay, 30 kol saati ve 20 kilogram hurma ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 63 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu
Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:49:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]