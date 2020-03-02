Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından olan kaçakçılık ile ilgili mücadele çalışmaları sürüyor.


Bu kapsamda il genelinde 24 Şubat-1 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 916 gram metamfetamin, 9,7 gram esrar, 9 gram eroin, 2 uyuşturucu hap, 7 bin 60 paket bandrolsüz sigara, cep telefonu ve 180 muhtelif süs eşyası ele geçirildi.


Kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 35 kişi ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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