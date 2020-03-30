Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Mart'ta, kent genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında arama yapılan adreslerde 16 gram esrar, 15,51 gram metamfetamin maddesi, 1 ecstasy, 20 cep telefonu ile 20 cep telefon aksesuarı ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.