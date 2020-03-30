Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
6 saat önce
ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Mart'ta, kent genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında arama yapılan adreslerde 16 gram esrar, 15,51 gram metamfetamin maddesi, 1 ecstasy, 20 cep telefonu ile 20 cep telefon aksesuarı ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:45 Kaynak: DHA
Son Dakika Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! Evde bulunan kasadan altın çalarak kayıplara karışan hırsızları ayak izleri ele verdi Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti