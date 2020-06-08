Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.



Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonlarda 16 kilo 463,46 gram eroin maddesi, 4 kilo 443,59 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 940 paket kaçak sigara, 105 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 10 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiş, 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 13 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK