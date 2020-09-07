Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 49 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 17,87 gram metamfetamin, 47,50 gram esrar, 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı bin 230 paket sigara, 173 cep telefonu, 28 araç lastiği, 3 sahte banknot ele geçirildi. 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:05 - Kaynak: AA
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