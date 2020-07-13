Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.


Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 6-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 6-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 0,83 gram esrar, 83 kilo 32,6 gram eroin, 29,67 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza maddesi, 19 adet kaçak cep telefonu, 38 adet cep telefonu aksesuarı, 14 kutu tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 24 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli asayiş suçundan gözaltına alınmış ve ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
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