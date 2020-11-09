Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2-8 Ekim tarihleri arasında kent genelinde art arda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda kaçak 203 cep telefonu, 15 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, bir miktar uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçildi. 27 şüpheli gözaltına alındı.