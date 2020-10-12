Son dakika haberi | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

12.10.2020 14:09
Son dakika haberi | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 7,04 gram metamfetamin, 3,47 gram esrar, 2,93 gram eroin, 2,80 gram bonzai, 60 paket kaçak sigara, 680 bin adet sigara filtresi, 100 adet puro, 9,5 kilogram kaçak tütün, 101 adet cep telefonu, 57 adet cep telefonu aksesuarı, 6 çift ayakkabı, 30 adet yan keski, 1 adet flaş bellek, 1 adet tarihi eser, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Son dakika haberi | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı
Son dakika haberi | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı
Son dakika haberi | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı
Son dakika haberi | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

Güvenlik güçleri, Uyuşturucu, Operasyon, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

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