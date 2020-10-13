Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

13.10.2020 00:57
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 7,04 gram metamfetamin, 3,47 gram esrar, 2,93 gram eroin, 2,80 gram bonzai, 60 paket kaçak sigara, 680 bin adet sigara filtresi, 100 adet puro, 9,5 kilogram kaçak tütün, 101 adet cep telefonu, 57 adet cep telefonu aksesuarı, 6 çift ayakkabı, 30 adet yan keski, 1 adet flaş bellek, 1 adet tarihi eser, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Güvenlik güçleri, Uyuşturucu, Operasyon, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti
İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ayrılınca ana haber bülteni için ilk kendisine teklif yapıldığını söyledi İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ayrılınca ana haber bülteni için ilk kendisine teklif yapıldığını söyledi         
00:46
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu         
22:36
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 02:01:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei