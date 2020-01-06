Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı

6 saat önce

ŞIRNAK'ta, kaçakçılığı önlemek amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta, kaçakçılığı önlemek amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Aralık 2019- 5 Ocak 2020 tarihleri arasında, teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 bin 457 paket bandrolsüz sigara, 35 kaçak cep telefonu, 20 cep telefonu aksesuarı, 2 bin litre motorin, 4 kilo nargile tütünü, 360 gram esrar, 18 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 1 gram toz uyuşturucu, 2 sentetik ecza maddesi, seyyar akaryakıt pompası, 17 çift ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.


Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:35 Kaynak: DHA
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