Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı

7 saat önce

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 37 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 37 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 24 Şubat-1 Mart'ta kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Ortak operasyonda; 2 kilo 916 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 9 gram eroin, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 7 bin 60 paket sigara, cep telefonu ve 180 süs eşyası ele geçirildi. Operasyonlarda 37 kişi, gözaltına alındı.


Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:31 Kaynak: DHA
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