Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 40 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 7,49 gram esrar, 6,85 gram metamfetamin, 10,26 gram eroin, 0,21 senteteik uyuşturucu, 4 bin 250 1200 litre akaryakıt, 467 cep telefonu, 115 paket sigara tütünü ve 270 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 30'una adli işlem uygulanırken 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.