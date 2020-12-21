Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı

21.12.2020 12:04
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele...

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 40 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 7,49 gram esrar, 6,85 gram metamfetamin, 10,26 gram eroin, 0,21 senteteik uyuşturucu, 4 bin 250 1200 litre akaryakıt, 467 cep telefonu, 115 paket sigara tütünü ve 270 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 30'una adli işlem uygulanırken 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı

Kaçak Sigara, Uyuşturucu, Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı - Son Dakika


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