Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı

02.11.2020 12:45
Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı, System.String[]

Son dakika haber... Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde 26 Ekim - 01 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca 26 Ekim - 01 Kasım 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 11,36 gram esrar, 0,72 gram eroin, 18,19 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 351 adet cep telefonu, 280 paket kaçak sigara, 40 adet cep telefonu aksesuarı, 58 çift ayakkabı ve 1 adet sahte ehliyet ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 41 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 9 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı
Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı
Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı
Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı
Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı
Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı
Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı
Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 41 gözaltı - Son Dakika


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