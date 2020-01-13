Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı

7 saat önce

ŞIRNAK'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6- 12 Ocak tarihleri arasında kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 19,15 gram eroin, 24 gram esrar, 3,63 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu hap, 4 litre alkol ile gümrük kaçağı 7 bin 450 paket sigara, 5 cep telefonu, 92 kilo çay, 200 paket sigara fitresi, 90 cep telefonu aksesuarı, 790 kol saati, 22 araç lastiği ve 6 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 42 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 38'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:17 Kaynak: DHA
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