Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22- 28 Şubat'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. 12,89 gram metamfetamin, 12,54 gram eroin, 9,37 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 153 paket kaçak sigara, 426 güneş gözlüğü, 101 adet kaçak cep telefonu, 191 adet tamir kiti ele geçirildiği operasyonlarda, 43 şüpheli gözaltına alındı.
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