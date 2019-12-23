Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 44 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Aralık'ta Şırnak merkez ve ilçelerinde teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 4 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 1 kilo 13 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 19 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 5 bin 734 paket sigara, 26 kilo kaçak çay, 38 kaçak cep telefonu ve 4 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyedeki mahkemede tutuklanırken, 39'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.