Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 31 Ağustos-6 Eylül'de kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda; 18 gram metamfetamin, 48 gram esrar, 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 aparat ile gümrük kaçağı 1230 paket sigara, 173 cep telefonu ve 28 araç lastiği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli, gözaltına alındı.



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