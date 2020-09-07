Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 31 Ağustos - 06 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 31 Ağustos - 06 Eylül 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde; 17,87 gram metamfetamin, 47,50 gram esrar, 1,08 gram eroin, 0,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet ectasy, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, bin 230 paket kaçak sigara, 173 adet kaçak cep telefonu, 101 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 28 adet araç lastiği, 1 adet sahte 100 TL ve 2 adet sahte 100 dolar ele geçirilmiş; 2 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 49 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli asayiş, 4 şüpheli kaçakçılık, 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış; 7 şüpheli ilgili birimlere teslim edilmiş, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK