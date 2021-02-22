Son dakika haberi | - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı - Son Dakika

- Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 - 21 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ile silaha ait 3 adet şarjör ve 95 adet fişek, 7,21 gram eroin, 5,47 gram metamfetamin, 1,54 gram bonzai, 1,39 gram esrar, 3 bin 355 paket kaçak sigara, 40 adet cep telefonu, 200 adet cep telefonu aksesuarı, 16 şişe kaçak içki ve 510 lira ele geçirildi. 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edilirken yapılan operasyonlar kapsamında toplam 51 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.