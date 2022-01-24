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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı

24.01.2022 12:43
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 72 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda, 1 adet kalaşnikof, 2 adet şarjör, 61 adet fişek, 52 kilo 639,59 gram eroin, 52,92 gram esrar, 32,48 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet bong düzeneği, 10 bin 435 paket kaçak sigara, bin 654 litre kaçak akaryakıt, 754 kilo kaçak çay, 41 adet cep telefonu, 742 adet muhtelif inşaat malzemesi, 54 paket mutfak eşyası, 24 çift ayakkabı ve 4 adet parada sahtecilik olayında 4 adet sahte para, 2 adet emtia, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan operasyonlarda 60'ı kaçakçılık, 8'i asayiş suçlarından, 3 şüpheli terör ve 1 şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 72 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - ŞIRNAK

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı

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İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı - Son Dakika


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