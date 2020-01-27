Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 73 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 73 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 73 gözaltı

6 saat önce

ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonlarda, 73 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 73 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonlarda, 73 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20-26 Ocak tarihleri arasında, terör örgütlerine finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik ortak operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 68 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 4 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ile yurda kaçak sokulan 11 litre alkol, 9 kilogram çay, 12 bin 443 paket sigara, 24 kaçak elektronik sigara likiti, 20 paket puro, 30 kilogram tütün, bin 500 litre motorin, 256 çift ayakkabı, 10 cep telefonu, 46 cep telefonu aksesuarı, 19 kol saati, 10 klima, bin 175 süs eşyası ve 2 bin 550 metre tekstil ürünü, ele geçirildi. Operasyonda 73 gözaltına alındı.


Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güleda'nın ölmeden önceki ifadesi: Ölümle tehdit etti, kurtulmaya çalıştım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:20:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 73 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]