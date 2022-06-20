Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 51 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 51 gözaltı

20.06.2022 11:24

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 51 gözaltı Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 51 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonlarında uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 51 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 163,88 gram esrar, 0,75 gram kokain, 0,11 gram metamfetamin, 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği ve 1 adet Resmi Belgede Sahtecilik olayı tespit edildiği belirtildi.

Yapılan operasyonlarda 30'u kaçakçılık, 11'i asayiş, 7 şüpheli terör ve 3 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 51 şüpheli gözaltına alındığı kaydedildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 51 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 51 gözaltı - Son Dakika
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