Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı - Son Dakika

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- Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 54 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4-10 Nisan tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 9,6 gram eroin, 5,49 gram metamfetamin, 0,35 gram bonzai, 2 adet bong düzeneği, 6 bin 8 paket kaçak sigara, 646 litre kaçak akaryakıt, 23 adet cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 43'ü kaçakçılık, 9'ü asayiş ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ettiği belirtildi.