Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı

11.04.2022 14:25

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

- Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 54 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4-10 Nisan tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 9,6 gram eroin, 5,49 gram metamfetamin, 0,35 gram bonzai, 2 adet bong düzeneği, 6 bin 8 paket kaçak sigara, 646 litre kaçak akaryakıt, 23 adet cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 43'ü kaçakçılık, 9'ü asayiş ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ettiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı Son dakika haberleri: Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı Son dakika haberleri: Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu
14:44 Kahreden ölüm! Eşinin bıçaklayarak katlettiği Elif, kucağındaki Ali bebeği korumuş
14:43 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Görüşmeye de savaşmaya da devam
14:37 Abramovich'in satın alacağı kulüp Göztepe değil Valencia'ymış!
14:37 Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu ailesinin paylaştığı ve kızının öldürüldüğü koltuğun fotoğrafını unutamıyor!
14:29 Alkometre uzatan polis memurunun babası olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı! O eğlenceli anlar sosyal medyada ilgi gördü
14:29 Millet İttifakı'nın adaylarından biri olduğu yazılmıştı! Haşim Kılıç'tan ilk yorum: Benim dışımda gelişen bir konu
14:27 Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Belediyeler zam yapmanın sebebi değil sonucudur
14:26 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı
14:18 1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 15:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement