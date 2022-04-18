Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı - Son Dakika
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Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı

18.04.2022 11:43
Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 72 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 11,31 gram metamfetamin, 1,45 gram esrar, 1,13 gram eroin, 2 adet bong düzeneği, 11bin 787 paket kaçak sigara, 16 adet cep telefonu ile 1 adet Parada Sahtecilik olayında 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. 1 adet Resmi Belgede Sahtecilik olayı tespit edildi.

Operasyonlarda, 54'ü kaçakçılık, 15'i asayiş, 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 72 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(Melih Yiğit/ İHA)

Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı
Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı
Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı
Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı
Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı
Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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