Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı

04.07.2022 13:32

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 81 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Haziran - 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 2,72 gram metamfetamin, 0,5 gram eroin, 2 bin 39 paket kaçak sigara, 13 adet cep telefonu, 10 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 53'ü kaçakçılık, 23'ü asayiş, 3 şüpheli terör ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 81 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı - Son Dakika
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