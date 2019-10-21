Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 41 gözaltı
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 41 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 41 gözaltı

31 dakika önce

Şırnak'ta polis ve jandarma tarafından 14-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 41 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta polis ve jandarma tarafından 14-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 41 şahıstan 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-20 Ekim 2019 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, 350 adet Extacy hap, 10,38 gram eroin maddesi, 1,99 gram metamfetamin maddesi, 250 gram toz esrar, 0,29 gram afyon sakızı maddesi, 18 bin 949 paket bandrolsüz sigara, 5 kilo 215 gram motorin, 1 adet seyyar akaryakıt pompası, 5 adet akaryakıt tankı, 1 adet sentetik ecza maddesi, 874 çift ayakkabı, 275 adet spor ayakkabı, muhtelif çeşit ve miktarlarda tekstil ürünü, süs eşyası ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup bu şahıslardan 7'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Jandarma, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
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