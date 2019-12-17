Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonu: 63 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonu: 63 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonu: 63 gözaltı

6 saat önce

Şırnak'ta polis ve jandarma tarafından 9-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonu: 63 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta polis ve jandarma tarafından 9-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 63 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 9-15 Aralık 2019 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "1,69 gram metamfetamin, 68,42 gram eroin, 12,15 gram esrar, 18 bin 710 paket kaçak sigara, 96 kilogram kaçak çay, 5 adet kaçak cep telefonu, 250 şişe ve 24 litre kaçak alkol, 7 kilogram muhtelif yiyecek ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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