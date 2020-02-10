Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları: 58 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 58 şüpheli gözaltına alındı.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-9 Şubat 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 26.98 gram esrar, 3.27 gram eroin maddesi, 13 bin 167 paket bandrolsüz sigara, 4 kilogram tütün, 40 paket elektronik sigara likidi, 17 şişe kaçak alkol, 116 kilogram çay, 2 bin 311 adet muhtelif süs eşyası, 75 çift ayakkabı, 109 adet cep telefonu, 255 adet kol saati, 1 adet diğer elektronik eşya, 96 adet diğer inşaat malzemesi, 15 metre muhtelif giyim eşyası, 65 adet kozmetik malzeme, 36 kilogram muhtelif gıda malzemesi, 8 adet battaniye, 1 adet dikiş makinesi, 7 litre parfüm ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 58 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 18 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 12 şüpheli asayiş suçlarından, 4 şüpheli ise terör suçlarından yakalanmış olup 34 şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 26 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK