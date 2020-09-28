Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada, il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5,3 gram sentetik uyuşturucu, 37,9 gram esrar, 1,98 gram eroin, 1 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu aparatı, 38 bin 400 sigara filtresi, gümrük kaçağı 500 paket sigara, 339 cep telefonu, 122 kilogram tütün, 55 güneş gözlüğü, 36 pense, 256 ayakkabı ve 15 kol saati ele geçirildi. Operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.