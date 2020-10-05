Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada, il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda 19 kilo 600 gram eroin, 29 kilo 200 gram muhteviyatı belli olmayan uyuşturucu, gümrük kaçağı 307 çift ayakkabı, 544 güneş gözlüğü, 60 kilogram çay, 155 cep telefonu, 580 cep telefonu aksesuarı, 25 kilogram nargile tütünü ve 1350 balık konservesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 37 zanlıdan 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.