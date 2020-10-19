Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 21 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda 4.93, gram metamfetamin, 6,34 gram esrar, 2,94 gram eroin, 18 bin sigara makaronu, gümrük kaçağı 1428 paket sigara, 500 puro, 310 elektronik sigara, 166 cep telefonu ve 2 sahte 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.