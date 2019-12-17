Şırnak'ta kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ta kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.

Şırnak'ta kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.


Valilikte yapılan toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan kurumlar, 2019 yılı verilerini değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler sundu.


İl ve ilçe bazında planlanması gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler görüşüldü.


Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması kararlarının alındığı toplantıda, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilde ve ilçelerde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma yapıldı.


Ayrıca Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte ilde de yetkililerin üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.


Toplantıya, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ve İl Müftüsü Ramazan Tolan katıldı.

Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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