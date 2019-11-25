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Şırnak'ta "kadına şiddet" çalıştayı

7 saat önce

Şırnak'ta "kadına şiddet" çalıştayı düzenlendi.

Şırnak'ta

Şırnak'ta "kadına şiddet" çalıştayı düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezindeki çalıştayın açılışında, kadına yönelik şiddetin insanın yaradılış fıtratına aykırı bir durum olduğunu söyledi.

"Hiçbir düşünce, din ve anlayış kadına, insana yönelik şiddeti mazur göremez" diyen Pehlivan, şiddeti önlemek için eğitimin tek başına yeterli olmayabileceğini aktardı.

Eğitimli kişiler arasında kadına şiddete yönelenlerin yer aldığına dikkat çeken Pehlivan, şöyle konuştu:

"Demek ki eğitim ve bilgi de tek başına yeterli değil. İdrak etmek, ettirmek gerekiyor. Bu konudaki bilinç düzeyini içselleştirmesi ve hayata tatbik edilmesi gerekiyor. Bu ve buna benzer konularda nice diploma sahibi kişiler malesef yanlışa düşebiliyorlar. Vicdan, saygı ve sevgi boyutunu çocuklarımıza indirgememiz gerekiyor ki gelecekte böyle sorunlar yaşamayalım."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da dünya da her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığını, kadınları bundan kurtarmak için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr M. Emin Erkan ve Vali Pehlivan'ın eşi Sibel Pehlivan'ın da konuşma yaptığı programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Başsavcı Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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