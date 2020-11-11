Yaralılardan 1 yaşındaki M.A.Ç. ve 7 yaşındaki R.B.Ç'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Y.K, B.K, L.B, T.Y, H.Ç, A.Z, Z.Ç, F.Ç, M.A.Ç. ve R.B.Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

S.Ç. yönetimindeki 45 LJ 815 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Özveren ve Geçitboyu köyü yol ayırımında İ.A. yönetimindeki 73 M 1714 plakalı minibüs çarpıştı.

Şırnak 'ta kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu ikisi ağır 12 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

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