Şırnak'ta kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
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Şırnak'ta kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü

01.06.2022 17:57
Şırnak'ta kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Azat Dikmen (26) idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, Yemişli köyü yolunda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Dikmen'in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk (21), Nurettin Yıldız (54), Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın (29) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırılan 5 yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

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