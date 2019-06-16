Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta kamyonlar çarpıştı: 1 ölü
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Şırnak'ta kamyonlar çarpıştı: 1 ölü

2 saat önce

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, buğday yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Faik Güçlü (65), yaşamını yitirdi.

Şırnak'ta kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, buğday yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Faik Güçlü (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, İdil'in Çığır köyü yakınlarında meydana geldi. İpekyolu'nda giden Faik Güçlü yönetimindeki 63 FK 269 kamyon, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen buğday yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Güçlü, kupa bölümü hurdaya dönen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Faik Güçlü'nün cansız bedeni, itfaiye görevlilerince çıkarılıp, İdil Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol ise kamyonlar vinçle kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.


- Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:19 Kaynak: DHA
İdil, Şırnak, Güncel
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