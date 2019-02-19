Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Kan Bağışı Kampanyası

Şırnak'ta Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Türk Kızılayı Şırnak'ta kan bağışı kampanyası düzenledi.

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Türk Kızılayı Şırnak'ta kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kızılay Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bölge Kan Merkezi tarafından Şırnak Devlet Hastanesi önünde düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Şırnak Şube Başkanı Uzman Doktor Yakup Uslu, son dönemde kan bağışında artış olduğunu söyledi.

Havaların soğumasıyla kan stoklarında ciddi bir azalma meydana geldiğini hatırlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Bir önceki kan organizasyonunda yaklaşık 165 vatandaşımız kan bağışında bulundu. Şırnaklı vatandaşlarımız bu organizasyona ilgi gösterip, destek sağladılar. Bugün de daha iyi rakamlar elde etmeye çalışacağız."

Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Ahmet Taş, etkinliği duyunca kan bağışında bulunmak için geldiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:59 Kaynak: AA

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