Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi

Şırnak'ta Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi

56 dakika önce

Türk Kızılay Derneği'nce Şırnak'ta düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şırnak'ta Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi, System.String[]
Türk Kızılay Derneği'nce Şırnak'ta düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şırnak Devlet Hastanesi bahçesinde Kızılay tarafından kurulan çadıra gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Süleyman Koç, yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde kan bağışı oranının düşmesi üzerine ülke genelinde bir seferberlik başlatıldığını söyledi.

21-22 Ocak'ta Silopi ilçesinde 170 ünite, 23-24 Ocak'ta Cizre'de 205 ünite kan toplandığını dile getiren Koç, Şırnak'ta ise gün boyu 150 ünite kan almayı hedeflediklerini aktardı.

Koç, "Hedefimiz en üst seviyede kan alıp hastanelerde umutla kan bekleyen kardeşlerimizin mağduriyetini gidermektir. İnsanlardan beklentimiz kan bağışından bulunmadan önce empati kurmalarıdır." diye konuştu.

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri de kan bağışında bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Rezzan Birlik, kan bağışına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, kan bağışı yapan tüm vatandaşlara duyarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Bağışta bulunanlardan üniversite öğrencisi Muhammed Ali Miryan, kan bağışında bulunmak konusunda herkesi duyarlılık göstermeye davet etti.

Miryan, kan vermenin hayat kurtardığını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Kızılay, Şırnak, Güncel
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