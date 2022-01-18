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Şırnak'ta kapalı yollar eksi 20 derecede açılıyor - Son Dakika

Şırnak'ta kapalı yollar eksi 20 derecede açılıyor

18.01.2022 10:28

Şırnak'ta kapalı yollar eksi 20 derecede açılıyor -Şırnak'ta iki günde 19 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma açıldı Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları gece gündüz sürüyor.

Şırnak'ta kapalı yollar eksi 20 derecede açılıyor

-Şırnak'ta iki günde 19 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma açıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları gece gündüz sürüyor. Kapalı köy yolları ekiplerin eksi 20 derecede çalışmalarıyla açılıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele çalışmaları 24 saat aralıksız devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aralıksız yağan kar hayatı durma noktasına getirdi. Bir çok köy yolu ulaşıma kapanmış, yollar ise buz pistine dönmüştü. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı ilçe Özel İdare Ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yüksek rakımlı grup köy yollarını açmak için seferber oldu. İlçeye 40 kilo metre uzaklıkta bulunan Bölücek, Ballı, Beşağaç ve Güneyyaka grup köy yollarını açmak için çığ tehlikesi olmasına rağmen yolları açmaya çalışmaları devam ediyor. 4 koldan ekip çıkartan özel idare müdürlüğü, 2 günde 19 köy ve 2 mezra yolunu ulaşıma açtı.

Greyder operatörü Mikail Gök, gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Kaymakamlığımız ve özel iare müdürlüğümüzün talimatlarıyla ilçemiz genelinde kış ayları boyunca karla mücadelemiz devam ediyor. hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgelerde gece gündüz çalışarak yollarımızı açmaya çalışıyoruz. Şimdi son olarak Güneyyaka köyünün yolunu açtık. Yarında başka bölgede çalışmalarımız başlayacak. Kış ayları boyunca vatandaşımızın hizmetinde çalışıyor olacağız" dedi.

Şırnak'ta kapalı yollar eksi 20 derecede açılıyor
Şırnak'ta kapalı yollar eksi 20 derecede açılıyor
Şırnak'ta kapalı yollar eksi 20 derecede açılıyor

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Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta kapalı yollar eksi 20 derecede açılıyor - Son Dakika
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