Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı.
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Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor. - ANKARA
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