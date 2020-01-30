Şırnak 'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando , Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor. - ANKARA

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İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı