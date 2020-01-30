Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı.

Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor.

Şırnak'ta Gabar barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı idaresinde, 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 51'i operasyonel tim olmak üzere 780 personel görev alıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları'nın, kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.


Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık tasarladı! Binanızın yıkılma tehlikesi olup olmadığını gösteriyor
Bakan Kurum açıkladı: Elazığ'da artan kira fiyatlarına işlem yapılacak Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:52:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]