Şırnak'ta kapsamlı koronavirüs denetimi - Son Dakika

ŞIRNAK'ta Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik kapsamlı denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi sabahın erken saatlerinden itibaren Şırnak'ta da uygulanmaya başladı. Kent merkezi Yeni Mahalle Devlet Hastanesi bölgesinde gerçekleştirilen Covid-19 tedbirleri denetimine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük ve beraberindekiler katıldı. Denetimlerde vatandaşlara salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Maskeyi yanında taşıyan ya da kurallara uygun takmayan çok az sayıda vatandaşı uyaran Vali Pehlivan, maskenin önemini hatırlattı, söz konusu kişilere maske hediye etti. Gıda ürünü satan işletmelere de özellikle dikkat eden Vali Pehlivan, burada da maske ve eldivene önemle dikkat edilmesini istedi.

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, şunları söyledi: "İçişleri Bakanımızın direktifleri doğrultusunda bugün 'Sağlık için, hepimiz için' yurt genelinde hepimizin dahil olduğu, bütün ilgili kurum kuruluş ve ekiplerimizle birlikte sahadayız. Bugün merkezde önemli sayıda işletmemizi ziyaret ettik. Temelde maske, sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına uyulması başta olmak üzere bu sürecin en iyi şekilde atlatılması için uymamız gereken kuralları bir kere daha hatırlattık. Burada uyacağımız kurallar başta kendi sağlığımız, işletmelerimizde çalışanlarımızın sağlığı için, müşterilerimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için, genelde de toplumumuzun sağlığı için çok önemli. Eğer bu sürecin bir an önce bitmesini istiyorsak önce bireysel sorumluluklarımızı almamız gerektiğini hatırlatmak için sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. En önemli koruyucumuz maske. Maske kullanımına özen gösterelim. Maskesiz dışarı çıkmayalım. Mesafe ve hijyen kurallarına riayet edelim. Hıfzıssıhha kararlarına uyalım. Bunlardan birisi taziye ve düğünler ile ilgiliydi. Taziye yapılmaması konusunda önceden alınan kararlarımız var. Taziyeler, toplumumuzun birbirinin acısını paylaşma konusunda hassasiyetini ortaya koyduğu bir gelenek. Bu süreçte taziyelerimizi mümkün oldukça telefon ve diğer iletişim araçları ile yapalım. Kalabalık ve toplu bir şekilde bir araya gelmeyelim. Düğünler insanlarımızın sevinçlerini paylaştıkları bir ortam. Orda da kalabalık oluşturmadan, toplu eğlence, halay ve benzeri etkinlikler yapmadan bu düğünleri gerçekleştirmek gerekiyor. İnşallah herşey normalleştiğinde yine toplu etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Bizde kamu adına toplu yapmamız gereken faaliyetleri erteledik. İlimizde geçtiğimiz haziran ayıda belli bir yükselişi olması ile birlikte çok şükür etkin bir mücadele ile bunu çok aşağı seviyeler çektik. Bunun yükselmemesi için bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum Hassasiyetlerimizi kesintisiz sürdürelim."