Şırnak'ta kar - Son Dakika

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 18 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, kırsalda 40 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı sonucu merkeze bağlı 6 köy ve 3 mezrada, Beytüşşebap'ta 1, Uludere'de 4, Güçlükonak ilçesinde 7 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kent merkezinde de belediye ekiplerince, kar temizleme ve küreme çalışması yürütülüyor.