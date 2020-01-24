Şırnak'ta kar - Son Dakika

Kent merkezinde de belediye ekiplerince, kar temizleme ve küreme çalışması yürütülüyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kar yağışı sonucu merkeze bağlı 6 köy ve 3 mezrada, Beytüşşebap 'ta 1, Uludere 'de 4, Güçlükonak ilçesinde 7 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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