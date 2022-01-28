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Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı - Son Dakika

Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı

28.01.2022 14:02

Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı Şırnak ve ilçelerinde başlayan ve etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı

ŞIRNAK - Şırnak ve ilçelerinde başlayan ve etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 19 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, olumsuzluk ihtimallerine karşı itfaiye, zabıta, Polis, Jandarma, 112, İl Özel İdaresi, Karayolları ve AFAD ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, bazı yayaların kaldırımda yürümekte zorlandığı görüldü. Kar nedeniyle Şırnak, Güçlükonak, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 19 köy ve 11 mezranın ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerin çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı

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İtfaiye, Zabıta, Şırnak, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı - Son Dakika
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