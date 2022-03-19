Şırnak'ta kar etkili oldu - Son Dakika

Şırnak merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde gün boyu etkisini gösteren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Kar lastiği takmayan sürücüler, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, kazaların meydana gelmemesi için sürücülere uyarılarda bulundu.
???????Belediye ekipleri de ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmalarına başladı.
Öte yandan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile kar manzarasında hatıra fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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