Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu, hastaya 5 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu, hastaya 5 saat sonra ulaşıldı

ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyünde rahatsızlana bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede ekipler 5 saat sonra hastaya ulaştı.

Mart ayının ortasında Beytüşşebap ilçesinde kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gökçe köyünde rahatsızlanan bir vatandaş, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşa kar nedeniyle ulaşamayan sağlıkçılara Beytüşşebap İlçe Özel İdare ekipleri seferber oldu. Ekipler, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan ve 2 metreyi bulan kar kalınlığını yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası aşarak hastaya ulaştı. Ekipler, yaşlı hastayı dozere alarak 7 kilometrelik yolu kat ettikten sonra ambulansa getirdi. Sağlık ekipleri hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanın durumu iyi olduğu öğrenilirken, yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.