Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu, ekipler tüneller açarak ilerliyor - Son Dakika
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Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu, ekipler tüneller açarak ilerliyor

11.04.2022 18:30

-Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu tüneller açarak ilerliyorlar Şırnak'ta nisan ayında ekiplerin kar mesaisi devam ediyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu.

- Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu tüneller açarak ilerliyorlar

Şırnak'ta nisan ayında ekiplerin kar mesaisi devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Ekipler, gece gündüz çalışıp tüneller açarak ilerliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Yeşilöz köyü ve Faraşin Yaylasında ekipler, gece gündüz yol açma çalışmalarına devam ediyor. Ekskavatör ve dozerlerle yol açan Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerinin 5 aylık kış mesaisi devam ediyor.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü ve Faraşin yaylasında kalan 4 aile için kardan kapanan yolları açan ekipler, yoğun bir mesai harcıyor. 5 ay boyunca karla mücadele eden ekipler, yaylada besicilik yapan ailelerin yollarını açmak için günlerdir karla mücadele ediyor. Ekipler, kardan tüneller açarak ağır iş makinalarıyla ilerliyor.

Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu, ekipler tüneller açarak ilerliyor
Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu, ekipler tüneller açarak ilerliyor
Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu, ekipler tüneller açarak ilerliyor

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Beytüşşebap, Şırnak, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu, ekipler tüneller açarak ilerliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu, ekipler tüneller açarak ilerliyor - Son Dakika
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